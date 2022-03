Assenza pesante in Napoli-Udinese, c’è la conferma di Spalletti

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa in diretta da Castel Volturno per presentare la sfida in programma domani allo Stadio Diego Armando Maradona contro l’Udinese. Tra i temi affrontati, anche quello relativo all’esclusione di Adam Ounas. Di seguito quanto evidenziato:

FOTO: Imago – Ounas Napoli

“Cosa mi aspetto dalla mia squadra? Mi aspetto qualcosa di più. La somma degli sforzi ripetuti giorno dopo giorno ti porta un giorno ad alzarti ed avere qualcosa in più, un’esplosione che ti fa riuscire anche in quello grazie al lavoro quotidiano. La differenza la fa questo tipo di atteggiamento. Noi abbiamo fatto fatica, abbiamo preso due lauree quest’anno sulla fatica, anche se ci capita sempre qualcosa, ad esempio Ounas non sarà della partita, ma abbiamo un numero sufficiente di giocatori e si va convinti di farcela”.