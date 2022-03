Straordinario Koulibaly, l’ha fatto in vista di Napoli-Udinese: stavolta si è superato!

Gianluca Vigliotti, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal” per rivelare una notizia particolare riguardo Kalidou Koulibaly, difensore azzurro. Di seguito quanto evidenziato:

“Oggi Koulibaly è stato autore di un gesto veramente unico e spettacolare. Questo ragazzo è straordinario, ogni suo gesto mette in evidenza la sua grande anima. Le manifestazioni di solidarietà sono un segnale incontrovertibile sulla sua grandezza, un uomo unico, un campione anche fuori dal campo, non solo sul rettangolo verde”.

FOTO: Imago – Koulibaly Napoli

La notizia su Koulibaly

“Lui spesso fa opere buone, portando ai suoi connazionali del Senegal indumenti, cibo, vestiti e anche soldi. Stavolta, come dicevo in precedenza, si è superato alla grandissima. Stamattina si è superato regalando tantissimi biglietti per farli venire allo stadio domani per la partita contro l’Udinese“.