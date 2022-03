Nessuno in Europa ne ha fatti più del Napoli: il dato che elogia gli azzurri

Il Napoli di Spalletti, sebbene vanti la miglior difesa del campionato, non eccelle sul piano realizzativo, con 51 gol fatti (al pari del Sassuolo), rispetto ai 55 del Milan e i 61 dell’Inter. Eppure c’è un dato sotto questo profilo che pone gli azzurri al primo posto, sia in Serie A, che in Europa.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il Napoli con 10 gol da fuori area, di cui 6 realizzati da Fabian Ruiz, è la squadra in Europa che segna di più in questo modo, al pari di Milan e Betis Siviglia. Il tiro dalla distanza sembra quindi essere una nuova arma segreta per gli azzurri, che hanno superato in questo parametro squadre come Psg e Manchester City.

Fabian Ruiz (Getty Images)

Fabian Ruiz, soprattutto, sembra essere ad un anno di svolta, avendo raggiunto il suo massimo sul piano realizzativo. Sono sei i gol finora messi a segno dallo spagnolo, tutti arrivati da fuori area: tanti quanti ne aveva segnati nella scorsa stagione e in quella precedente messe insieme.