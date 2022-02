La cura Spalletti e la specialità della casa: il gol di Fabian Ruiz contro la Lazio

Emozioni all’ultimo minuto, quelle a cui il Napoli non è molto abituato. Qualcuno ricorda la rete di Diawara contro il Chievo nel 2018. Tutti il colpo di testa di Koulibaly al 90’ contro la Juventus lo scorso anno. Contro la Lazio è andata più o meno così. Il pareggio di Pedro all’88’ sembrava la beffa arrivata allo scadere, un’altra occasione persa dagli azzurri per raggiungere la vetta.

FOTO: Getty Images, Fabian Ruiz

E invece, questa volta, qualcosa è andato diversamente. “Stasera i calciatori hanno avuto carattere, non sono stati molli come molti dicono. Si tratta di una squadra che ha autostima, personalità e nel secondo tempo lo abbiamo dimostrato”, queste le parole di mister Spalletti nel post gara. Gli azzurri hanno dimostrato quel pizzico in più di “cazzimma”, che in certi appuntamenti è mancato. Quella risposta, che i tifosi stavano attendendo da un po’.

La cura Spalletti

Ieri sera all’Olimpico il sigillo all’ultimo minuto porta la firma di Fabian Ruiz. Azione di contropiede per gli azzurri, gestita da un sontuoso Elmas, entrato al 57’ su Zielinski e protagonista di un’ottima prestazione. Il macedone fa sponda su Insigne che serve lo spagnolo al limite, che conclude a giro sorprendendo Strakosha. Nulla può fare il portiere della Lazio.

Il mancino di Fabian Ruiz ieri sera è valso i 3 punti e soprattutto la vetta della classifica. Con questa rete, il centrocampista azzurro sale a quota 6 gol nel 2022: mai fatti così tanti né con la maglia del Betis né con quella del Napoli. Nella stagione 2018-19, infatti, Ruiz si era fermato a quota 5 reti e nei due anni successivi a 3. Un miglioramento netto sul piano realizzativo, forse merito della cura Spalletti, che ha manifestato i suoi effetti su più di un giocatore.

La specialità della casa

Miglioramento sul piano realizzativo, appunto. Ma la specialità è sempre la stessa. Fabian Ruiz è il giocatore che ha realizzato più gol da fuori area in questa campionato: sei su sei. Inoltre, le ultime 12 reti dello spagnolo con la maglia del Napoli sono arrivate proprio dalla distanza. Un valore aggiunto a questa squadra, che ieri sera ha dimostrato con carattere di non voler mollare.

Si leva la maglia e festeggia sotto il settore ospiti lo spagnolo, insieme a tutta la squadra, consapevole di aver regalato una gioia immensa e soprattutto 3 punti che proiettano il Napoli da primatista alla sfida contro il Milan.