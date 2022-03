Brutte notizie per l’Inter: Inzaghi non recupera un titolarissimo

Niente da fare per il centrocampista dell’Inter Marcelo Brozovic, il calciatore nerazzurro salterà anche la gara contro la Fiorentina. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il croato ha lasciato da poco il ritiro di Appiano Gentile e non verrà dunque convocato per la sfida di domani.

NAPLES, ITALY – FEBRUARY 12: Stanislav Lobotka of SSC Napoli vies with Marcelo Brozovic of FC Internazionale during the Serie A match between SSC Napoli and FC Internazionale at Stadio Diego Armando Maradona on February 12, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Inzaghi conta di recuperarlo per il match contro la Juventus, gara che interesserà anche il Napoli in chiave lotta Champions e Scudetto. I nerazzurri in questo momento sono alle spalle degli azzurri ma con una partita da recuperare contro il Bologna.