RECUPERO BOLOGNA INTER – Se la classifica di Serie A al vertice non è definitiva c’è un motivo, finché non verrà recuperato il match tra Bologna e Inter, questa resterà sempre provvisoria in attesa del risultato dei nerazzurri al Dall’Ara. Si tratta senza dubbio della gara da recuperare che pesa di più in chiave scudetto, il match è rimasto a lungo nel limbo della giustizia sportiva. Dopo i vari comunicati e le diverse notizie diffuse, primo e secondo grado hanno stabilito che la partita va giocata, invitando la Lega a trovare una data disponibile per il recupero.

Da quel momento l’Inter aveva 30 giorni per appellarsi al Collegio di garanzia dello sport presso il Coni. Il termine scadrà mercoledì 23 marzo, il ricorso non è ancora arrivato ma da viale della Liberazione fanno sapere che verrà sicuramente depositato entro quella la data di scadenza, con la speranza nerazzurra che venga decisa la vittoria a tavolino.

Possibile vittoria a tavolino dei nerazzurri?

Molto difficile che i tre punti per i nerazzurri arrivino a tavolino, le probabilità che il match si giochi sono alte. Il vero problema è quello di conoscere la data della partita, per questa infatti ci sarà da attendere ancora un po’: dopo il ricorso dell’Inter, le parti avranno un altro mese per presentare le memorie difensive. Dopo quest’ultimo atto, bisognerà attendere il verdetto. Esiste quindi il concreto rischio che al Dall’Ara si giochi addirittura a maggio, a ridosso della fine del campionato, prevista il giorno 22.

BOLOGNA, ITALY – JANUARY 06: Simone Inzaghi head coach of Internazionale leaves the field at the end of the warm before the beginning of the Serie A match between Bologna FC and FC Internazionale at the Stadio Dall’Ara on January 06, 2022 in Bologna, Italy. The match will not take place after eight players of Bologna FC tested positive for Covid. (Photo by Mario Carlini / Iguana Press/Getty Images)

Recupero Bologna Inter: le date possibili

Vista la delicatezza del tema, e le possibili ripercussioni sulla lotta scudetto in cui i nerazzurri sono più che coinvolti, si cercherà di accelerare i tempi il più possibile, ma tenendo conto del da farsi e di tutto quello che bisognerà stabilire in vista del recupero, è quasi impossibile che si giochi prima di mercoledì 27 aprile. La settimana precedente infatti è in programma il derby di ritorno della semifinale di Coppa Italia tra l’Inter di Inzaghi e il Milan di Stefano Pioli. I nerazzurri andrebbero a Bologna tra l’impegno interno con la Roma e la trasferta di Udine, quart’ultimo turno di campionato.

