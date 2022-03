Napoli-Udinese, arbitra Fourneau: la designazione completa

Napoli–Udinese si avvicina sempre più: l’arbitro del match sarà Francesco Foureneau della Sezione di Roma 1. Sabato pomeriggio la sfida sarà fondamentale per gli azzurri per restare aggrappati al treno Scudetto, mentre per i friulani c’è da giocarsi ancora la salvezza.

Napoli Udinese Fourneau (Getty Images)

Napoli-Udinese, arbitra Fourneau: i dettagli

La Lega Serie A ha reso note le designazioni arbitrali per la 30esima giornata di campionato.

NAPOLI – UDINESE Sabato 19/03 h. 15.00

FOURNEAU

BACCINI – CECCONI

IV: COSSO

VAR: NASCA

AVAR: VIVENZI