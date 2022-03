Juan Jesus è sicuramente una delle sorprese di quest’anno per il Napoli, che ha puntato su di lui nella scorsa estate per completare il pacchetto difensivo a disposizione di Luciano Spalletti.

Proprio il tecnico azzurro ne ha ‘sponsorizzato’ il suo arrivo a parametro zero, malgrado gli iniziali scetticismi sul suo conto. Tuttavia, il centrale brasiliano è riuscito a dare garanzie quando è stato chiamato in causa soprattutto quando Kalidou Koulibaly, tra infortunio e Coppa d’Africa, non era arruolabile.

Prestazioni che hanno convinto gli azzurri a puntare su di lui anche per il futuro. Il suo attuale contratto scade il prossimo 30 giugno, ma c’è un’opzione unilaterale per un’ulteriore stagione.

NAPLES, ITALY – JANUARY 23: Juan Jesus of SSC Napoli celebrates after scoring the 1-0 goal during the Serie A match between SSC Napoli and US Salernitana at Stadio Diego Armando Maradona on January 23, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Clausola che gli azzurri intendono attivare, conferma l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno. Indiscrezione che, dunque, va a confermare quanto dichiarato nei giorni scorsi dallo stesso agente del classe ’91, che si era detto ottimista sul possibile rinnovo tra le parti.

Francesco Fildi