Il Napoli programma già quello che è il suo prossimo futuro tra addii, potenziali tali e riconferme. Diversi sono i calciatori che a fine stagione potrebbero fare la valigia, in virtù di un monte ingaggio da abbattere e di un bilancio da far quadrare. A costo anche di cessioni dolorose e importanti (Mertens e Ospina, per citarne qualcuno).

Questo è l’obiettivo del presidente Aurelio De Laurentiis, che vuole però mantenere in ogni caso il livello di competitività alto. A fare il punto sulle strategie per il futuro è l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno:

“Non è un caso che il Napoli stia cercando, nella sua ‘rivoluzione’ che inevitabilmente ci sarà quest’estate, di trovare dei punti fermi per allestire la rosa per la prossima stagione. Affari low cost, ingaggi abbassati con giocatori di sicuro affidamento come Anguissa e Juan Jesus“.

Anguissa verso la riconferma

Frank Zambo Anguissa si candida a ritagliarsi un ruolo importante nel Napoli che sarà. Secondo la medesima fonte, infatti, gli azzurri sono sempre più decisi ad accaparrarsi per intero il suo cartellino.

NAPLES, ITALY – DECEMBER 22: Andre Zambo Anguissa of SSC Napoli during the Serie A match between SSC Napoli and Spezia Calcio at Stadio Diego Armando Maradona on December 22, 2021 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

“La società partenopea – si legge – si è convinta a riscattarlo dal Fulham dove è stato prelevato in prestito oneroso (400 mila euro) con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Un affare per un calcia- tore ancora giovane (26 anni) e che può dare ancora tanto in maglia azzurra”.

Francesco Fildi