Rigore Belotti, svelato il dialogo Guida-Massa: il retroscena

Continua a far discutere la gara tra Torino e Inter, posticipo domenicale della 29ª giornata di Serie A. Desta ancora scalpore il clamorso errore commesso da arbitro e VAR in occasione del mancato rigore su Belotti.

L’attaccante granata ha subito un evidente fallo in area di rigore dal difensore nerazzurro Ranocchia al 36′ che la squadra arbitrale non ha sanzionato.

La polemica sportiva, a due giorni di distanza dall’accaduto, si infuoca. L’AIA ha sanzionato l’arbitro Guida e il VAR Massa con due giornate di stop.

FOTO: Imago – Guida Torino Inter

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha spiegato quanto accaduto nei 57 secondi in cui l’arbitro di campo Marco Guida ha consultato Davide Massa al VAR. Di seguito quanto evidenziato:

“Guida non abbia visto il fallo di Ranocchia su Belotti, pensando che il difensore avesse toccato prima il pallone, ma Massa, dopo aver valutato da più angolazioni le immagini, attraverso l’auricolare lo avrebbe rassicurato così: contatto simultaneo palla-piede, vai pure avanti. Una scelta incomprensibile che mette Massa agli occhi dei vertici arbitrali su una graticola ben più ardente rispetto a Guida che ha la colpa di non aver visto dal campo, ma non ha avuto l’ausilio delle immagini come il suo collega al VAR”.