Parolo esalta Spalletti: “Ha un vantaggio rispetto agli altri”

Marco Parolo, ex calciatore ed opinionista DAZN, ha rilasciato delle dichiarazioni al quotidiano sportivo “La Gazzetta dello Sport” riguardo il Napoli di Spalletti e le possibilità degli azzurri di vincere lo Scudetto. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

FOTO: Imago – Spalletti Napoli

Parolo: “Spalletti ha un vantaggio sugli altri”

“Scudetto? Ora tutto dipende tutto dal Milan, ma l’Inter è lì e Simone Inzaghi doveva passare da queste difficoltà per imparare ad essere vincente. Per me è un grande tecnico, gli serve lo Scudetto per attestarsi tra i top“.

“Dico sempre di stare attenti al Napoli. Spalletti è l’unico allenatore tra quelli delle prime tre squadre in classifica ad aver vinto un campionato, anche se in Russia“.

Spalletti, Inzaghi o Pioli: chi ha vinto di più?

Luciano Spalletti, infatti, vanta nella sua carriera di allenatore la vittoria di due campionati russi con lo Zenit San Pietroburgo nelle stagioni 2010-2011 e 2011-2012.

Il tecnico di Certaldo ha guidato lo Zenit dal 2009 al 2014, periodo durante il quale ha vinto anche una Coppa di Russia e una Supercoppa nazionale.

Nel palmares di Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, figurano solo trofei a livello giovanile (come la Coppa Italia Primavera vinta per due volte, nel 2013-2014 e nel 2014-2015). Stesso discorso per Stefano Pioli, che ha vinto solo un Campionato Allievi Nazionali con il Bologna nella stagione 2000-2001.