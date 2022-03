Futuro Fabian Ruiz, dall’agenzia sono sicuri: “C’è una certezza”

Marco Branca, membro della YouFirst, agenzia che cura gli interessi del centrocampista del Napoli Fabián Ruiz, è intervenuto a Radio Punto Nuovo, nel corso della trasmissione “Punto Nuovo Sport Show” per parlare del numero 8 azzurro. Di seguito quanto evidenziato:

“Fabián Ruiz è bravo, non c’è tanto da dire e a me quelli bravi sono sempre piaciuti. Mi piace anche il gesto estetico oltre la concretezza. È molto facile dare un giudizio su di lui. Credo abbia tanto appeal in tutta Europa“.

FOTO: Imago – SSC Napoli Fabián Ruiz

“Sono situazioni che il club, che chiaramente ha già idee, affronterà nel momento opportuno. C’è tempo per fare tutto. Il mercato incombe, i bilanci vanno tenuti d’occhio ma alla fine saranno gli uomini a prendere decisioni“.

“Qualche volta le prendono sotto il profilo economico perché obbligati (parlo dei club) oppure perché si vuol cambiare (parlo dei giocatori) sia per compenso che per esperienza calcistica. Ma è abbastanza presto per parlarne“.