DOVE VEDERE NAPOLI UDINESE – Dopo la vittoria del Bentegodi contro il Verona, il Napoli dovrà dare continuità ai propri risultati per tenere il passo delle “grandi” al vertice della classifica di Serie A. La prossima avversaria degli uomini di Spalletti sarà l’Udinese che è reduce da 4 risultati utili consecutivi e vuol tenere a debita distanza la zona retrocessione.

Ambizioni e obiettivi diversi per due squadre che si daranno battaglia il prossimo 19 marzo alle ore 15:00 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli in occasione della 30ª giornata di campionato.

FOTO: Imago – SSC Napoli gol Verona

Napoli-Udinese, i precedenti

La gara di andata finì con un netto 4-0 in favore del Napoli. Gol di Osimhen, Rrahmani, Koulibaly e Lozano.

Sarà la novantesima sfida tra le due squadre. Il bilancio è questo ad oggi:

39 vittorie del Napoli

31 pareggi

19 vittorie dell’Udinese

L’ultima vittoria dell’Udinese risale al 3 aprile 2016: 3-1 con i gol di Bruno Fernandes (doppietta) e Thereau.

SSC Napoli, il rendimento delle due squadre

Il Napoli è al momento in piena corsa per lo Scudetto e per un posto in Champions League. Nelle ultime 10 gare gli azzurri hanno totalizzato 21 punti, vincendo 6 partite, pareggiandone 3 e perdendone soltanto una (contro il Milan). Prima dello scivolone contro i rossoneri del 6 marzo, l’ultima sconfitta risale allo scorso 22 dicembre, sempre tra le mura amiche, contro lo Spezia.

L’Udinese invece, nelle ultime 10 partite ha raccolto 13 punti, vincendo 3 match, pareggiandone 4 e perdendone 3. Di questi 13 punti, 6 sono stati totalizzati nelle ultime 4 giornate, a testimonianza del buon momento di forma che sta vivendo la squadra di mister Cioffi. In particolare, da febbraio in poi i friuliani hanno fermato sul punteggio di 1-1 tre squadre d’alta classifica: Lazio, Milan e Roma.

Dove vedere Napoli Udinese

Dove vedere Napoli Udinese: SKY o DAZN?

La gara tra Napoli e Udinese, valida per la 30ª giornata di Serie A, andrà in scena domenica 19 marzo alle ore 15:00 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Ma come sarà possibile seguire il match? Napoli-Udinese sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN. Disponendo di un account DAZN, la partita sarà comodamente visibile da casa.

In alternativa, il match tra Napoli e Udinese potrà essere seguito anche in streaming scaricando l’app di DAZN su smartphone, tablet, XBOX, PS4, PS5 o PC.

La telecronaca di Napoli-Udinese sarà affidata a Pierluigi Pardo, commento tecnico di Alessandro Budel. Il pre-partita di Napoli-Udinese inizia 30 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita.