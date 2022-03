Striscione contro Napoli, risposta da applausi del Pescara ai tifosi del Verona

La bella partita fra Verona e Napoli disputatasi allo Stadio Bentegodi è stata macchiata da un brutto episodio. Il giorno dopo la gara è difficile pensare solo alla vittoria azzurra e alla grande prestazione di Osimhen: troppo gravi sono infatti gli episodi di razzismo a cui abbiamo assistito.

Il più grave di questi è quello dello striscione firmato dalla Curva Sud veronese apparso in città nella serata antecedente alla partita in cui erano esposte le coordinate della città di Napoli sotto alle bandiere di Russia e Ucraina. Questo episodio è stato condannato da tutto il mondo del calcio e non solo e ci si aspetta un intervento per punirne i responsabili.

Striscione Verona Napoli

Fra i tanti messaggi apparsi sui social, bello è quello del Pescara Calcio, squadra importantissima nel percorso di crescita dell’attuale capitano del Napoli, Insigne, il cui talento è esploso proprio durante il suo prestito a Pescara sotto la guida di Zeman.

Il Pescara ha pubblicato sul suo profilo Twitter un semplice ma fortissimo messaggio: “I love Napoli“. Questa iniziativa di solidarietà merita grande apprezzamento: nessun episodio di razzismo potrà scalfire il fascino di una città meravigliosa come Napoli.