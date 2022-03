Le esclusioni di Insigne e Zielinski che valore hanno? Le prospettive verso la fine del campionato

Il Napoli ottiene una vittoria fondamentale a Verona, battendo per 2-1 l’Hellas e rilanciandosi in classifica dopo la brutta sconfitta contro il Milan.

La vittoria di Verona ha dietro però, oltre alla grande prestazione di Osimhen, le scelte pesanti di Spalletti, che ha deciso di escludere due importanti leader tecnici di questa squadra come Insigne e Zielinski. Queste esclusioni non hanno però inciso sul risultato finale, risultato poi favorevole agli azzurri. Ci si chiede allora se la brillante vittoria ottenuta oggi con questa formazione possa segnare un cambio nelle gerarchie di questa squadra e se gli 11 visti oggi possano essere confermati anche nelle prossime settimane.

Foto: Getty Images- Zielinski, Insigne, Osimhen, Fabian Ruiz, Elmas

Le ragioni delle esclusioni

Non c’è alcun dubbio sul fatto che le scelte di Spalletti si sono rivelate azzeccate. La diga creata dal centrocampo a 3 del Napoli ha infatti limitato le possibilità di palleggio dell’Hellas Verona e ha permesso al Napoli di ripartire più volte in campo aperto.

Questo cambio ha le sue radici però nella sconfitta della settimana scorsa contro il Milan, dove i rossoneri grazie al loro trio di centrocampisti composto da Bennacer, Tonali e Kessie sono riusciti a sovrastare il centrocampo degli azzurri creando una evidente superiorità numerica a centrocampo a loro favore. Spalletti è stato quindi abile ad imparare da un errore e applicare dei rimedi in un’occasione in cui si rischiava di finire in una situazione simile vista la grande fisicità dei centrocampisti dell’Hellas.

Va evidenziato anche il coraggio del tecnico toscano di fare una scelta del genere, escludendo due giocatori così importanti. Senza dubbio, si vuole anche dare un segnale nei confronti di due degli azzurri più deludenti nella sconfitta contro il Milan. Le esclusioni hanno però anche una ragione fisica: Zielinski e Insigne erano infatti a corto di energie poiché entrambi hanno subito degli infortuni in stagione e, dopo il loro rientro, non hanno praticamente mai riposato.

Foto: Getty Images- Napoli

Le prospettive di questa scelta

Riguardo le prospettive di questa scelta, le situazioni di Zielinski e Insigne sono però ben diverse. Dietro l’esclusione del capitano del Napoli ci sono infatti ragioni quasi esclusivamente fisiche. La stagione del fantasista napoletano è davvero maledetta, costellata di continui problemi fisici ed è probabile che questa esclusione sia stata programmata per la sua gestione fisica. In più, analizzando il rendimento dei suoi possibili sostituti, Lozano oggi non ha impressionato, così come Elmas, subentrato successivamente proprio insieme ad Insigne. Impossibile quindi dubitare del fatto che il Napoli continuerà a puntare ancora su Insigne per questo finale di campionato.

L’esclusione di Zielinski invece, si poggia non solo su ragioni fisiche. Spalletti ha infatti sfruttato la sua assenza per cambiare completamente volto al centrocampo del Napoli, aumentandone la fisicità e facendolo funzionare come non si vedeva da tanto tempo. In più, le parole del tecnico al termine della partita fanno capire come soprattutto nei confronti del polacco esistesse l’intenzione di dargli un segnale volto a provocargli una scossa mentale, dato che il suo periodo negativo va avanti davvero da un bel po’, con un solo gol siglato nel 2022. Viste tutte queste ragioni, è lecito avere qualche dubbio sul ritorno di Zielinski fra i titolari.

Ma, anche in questo caso, si deve rimarcare la grande importanza del calciatore in questione ed è difficile credere che Spalletti si privi così facilmente di lui. Bisogna poi sottolineare anche che il centrocampo schierato oggi non funzionerà sempre. Già la partita della settimana prossima contro l’Udinese sarà profondamente diversa da quella di oggi: i friulani schierano infatti un 352 puro, giocando un calcio molto difensivo. Potrebbe quindi servire in questo caso la qualità di Zielinski. Egli però oggi ha ricevuto un chiaro avviso: bisogna assolutamente cambiare marcia.