Calenda, agente Osimhen: “È un ragazzo generoso, gioca per la squadra. Sta aspettando prima di parlare in italiano per un motivo”

Nel corso della trasmissione Si gonfia la Rete, in onda sulle frequenze di Radio Marte, è intervenuto l’agente di Victor Osimhen, Roberto Calenda.

L’attaccante nigeriano ha deciso la partita di ieri contro il Verona con una doppietta e tanti sono gli elogi che sta ricevendo oggi, a seguito di qualche critica forse di troppo nelle scorse settimane.

Foto: Getty Images- Victor Osimhen

Agente Osimhen: “Victor vuole parlare bene l’italiano”

Di seguito quanto riportato dalla nostra redazione:

“Critiche ad Osimhen? Spesso si dà giudizi senza riflettere. Victor sta dimostrando che giocatore è, è un ragazzo molto generoso che gioca per la squadra. Più supportato ieri? Ogni partita è una storia a sé, bisogna dire anche che il Napoli è stato falcidiato dagli infortuni che hanno costretto Spalletti a fare scelte diverse. La vittoria di ieri è stata super: non è per niente facile battere il Verona. Voglia di vincere di Victor? È molto generoso, non si ferma mai. Dove può arrivare fa un passo in più. Ha ancora un potenziale da esprimere, così come ha detto Spalletti. Mi auguro che non sia più fermato dagli infortuni.

Botta alla spalla? Un secondo dopo già correva come prima, ne prende tante. Il livello degli arbitri è altissimo, ma c’è forse poca chiarezza. Anche quello su Victor contro il Milan era un rigore sacrosanto. In altre partite il fallo è stato sanzionato con il giallo o addirittura rosso. L’italiano? Ci sta lavorando, per ora ci ordina da mangiare. Per le interviste in italiano sta aspettando di parlarlo in modo corretto“.