La sfida al Bentegodi tra Hellas Verona e Napoli è una tappa di vitale importanza per gli uomini di Luciano Spalletti, chiamati a una prova di forza per restare al passo delle concorrenti.

Lo sanno bene anche i tifosi azzurri, che accorreranno in massa all’impianto di Verona per supportare i propri beniamini nel match in programma per quest’oggi alle 15:00.

Napoli Verona moviola

Gli azzurri – secondo quanto si apprende dall’edizione odierna de La Repubblica – saranno seguiti in trasferta da oltre 2300 tifosi. Una stima che conferma la voglia dei supporters partenopei di portarsi a casa tre punti importanti, nonostante la recente delusione della sconfitta per mano del Milan.

Francesco Fildi