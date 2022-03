Osimhen o Vlahovic? Tudor non ha dubbi: “In 9 su 10 dicono sia più forte lui”

Igor Tudor, allenatore del Verona, ha parlato in conferenza stampa al termine di Verona-Napoli, gara valida per la 29ª giornata di Serie A. Di seguito quanto evidenziato:

“Il Napoli ha preparato bene la partita, era motivato. Noi per fare punti dobbiamo essere tutti al completo, avere tutti a disposizione. Tre/quattro giocatori devono dare qualcosa in più per fare la differenza, solo così si può colmare il gap che ci separa da una grande squadra come il Napoli”.

“Il secondo giallo a Ceccherini non esiste, era a 60 metri dalla porta: dispiace perché stavamo per ribaltare il risultato, era un momento positivo della partita per noi. La direzione di gara non mi è piaciuta”.

FOTO: Imago – Tudor Verona Napoli

“L’assenza di Lazovic si è fatta sentire, non attraversiamo un ottimo momento dal punto di vista degli indisponibili. Certamente oggi avremmo dovuto fare di più, ma il Napoli è stato attento ed organizzato”.

“Più forte Vlahovic o Osimhen? Sono calciatori diversi. In 9 su 10 dicono sia più forte Vlahovic, questo non vuol dire però che Osimhen non lo sia altrettanto. Il nigeriano è fortissimo, ma per me resta più forte Vlahovic”.