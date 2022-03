Tifosi del Napoli invadono Verona: cori tra le strade della città (VIDEO)

Una partita da sempre molto sentita quella tra Verona e Napoli, vista l’accesa rivalità tra le due tifoserie. Il match di oggi pomeriggio delle ore 15 al Bentegodi dirà tanto sulle ambizioni scudetto della squadra di Luciano Spalletti, impegnata contro quella di Tudor.

E se nelle scorse ore i supporters del Verona hanno accolto il Napoli con uno striscione dai toni assai discutibili, quelli azzurri stanno rispondendo a tono intonando, però, anche cori tra le strade della città all’insegna del sostegno per la squadra.

Tifosi Napoli a Verona

Infatti, come si può vedere dai video pubblicati sui profili social di SpazioNapoli, i tifosi azzurri hanno invaso la città scaligera e stanno intonando cori. Poco fa in tantissimi sono arrivati alla stazione, in totale dovrebbero esserci almeno 2mila napoletani.

ECCO I VIDEO:

