Caressa durissimo: “Come hanno fatto a rivedersi senza sputarsi in faccia?”

Lo striscione esposto a Verona alla vigilia del match contro il Napoli ha provocato grande sdegno in tutto il mondo del calcio. Anche la Lega Serie A, attraverso le parole dell’amministratore delegato Luigi De Siervo, si è duramente schierato contro i protagonisti di quel gesto.

Striscione Verona Napoli

Caressa contro lo striscione a Verona

A Sky Sport, Fabio Caressa ha ribadito con grande forza l’ignominia dello striscione eposto a Verona.

“Devo dire una cosa su uno striscione apparso in queste ore all’esterno di uno stadio italiano. Non lo facciamo vedere perché fa troppo schifo per farlo vedere ma tutti sapete a quale mi riferisco, quello con le coordinate di una città che richiama la guerra tra Russia e Ucraina. Per fare una cosa del genere questa gente non solo è ignorante, ma cattiva. Non so come abbiano fatto stamattina a rivedersi senza sputarsi in faccia l’un l’altro. È una roba senza precedenti che non può essere tollerata, questa è gente che deve essere individuata e allontanata per il resto della propria vita dagli stadi”.