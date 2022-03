Montipò: “Avremmo potuto pareggiare, il Napoli ci ha puniti per questo motivo”

Lorenzo Montipò, portiere del Verona, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Verona-Napoli, gara valida per la 29ª giornata di Serie A. Di seguito quanto evidenziato:

“Gli stimoli per arrivare al meglio al termine del campionato ce li creiamo noi, ci darà una mano anche il mister. Cercheremo di fare più punti possibili in queste ultime nove partite”.

FOTO: Imago – Verona Napoli Montipò

“Gli sbagli tecnici non mi riguardano, ci penserà il mister. Abbiamo pagato due disattenzioni su rimessa laterale, contro il Napoli che è una grande squadra non te lo puoi permettere. Oggi abbiamo giocato bene, ma serviva giocare molto bene. Senza l’espulsione di Ceccherini avremmo potuto pareggiare, peccato”.

“Sento che siamo una società e una squadra in continua crescita, l’abbiamo dimostrato fin dall’inizio del campionato. La società non si vuole accontentare dei 41 punti, è uno stimolo continuo. Per l’anno prossimo si vedrà, adesso pensiamo a crescere giorno dopo giorno”.