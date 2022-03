Ululati razzisti a Koulibaly: il gesto nei confronti dei tifosi del Verona! (FOTO)

Si chiude con la vittoria per 2-1 del Napoli la gara del Bentegodi degli azzurri contro il Verona. Il clima del match è stato davvero infuocato non solo in campo, dove ci sono stati tanti duri contrasti fra i giocatori in campo, ma anche sugli spalti.

I tifosi del Verona, però, hanno continuato a non dare il meglio di loro dopo il già censurabile episodio dello striscione di ieri. Durante la partita, infatti, si sono sentiti più volte cori e reazioni chiaramente discriminatori sia nei confronti dei napoletani, ma anche nei confronti dei calciatori africani del Napoli.

Koulibaly risponde agli ululati razzisti

I due giocatori presi di mira sono stati Koulibaly e Osimhen e ogni occasione in cui loro erano protagonisti è stata sfruttata per sommergerli di ululati razzisti da parte di una fetta del pubblico veronese.

Un’immagine sfuggita durante il primo tempo mostra che Koulibaly ha anche lui notato il ripetersi di quella che è oramai una brutta abitudine di molte curve italiane, porgendosi le dita all’orecchio come per dire: “vi sto sentendo”. Ci si chiede, a questo punto, se tutti questi episodi verranno puniti dal giudice sportivo.