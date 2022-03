“Inter, Milan o Napoli per lo Scudetto?”: Inzaghi spiazza tutti

Il pareggio tra Torino e Inter tiene fermi i nerazzurri al terzo posto in classifica. Al termine del match, Simone Inzaghi ha analizzato il risultato ai microfoni di DAZN.

“Nel primo tempo sono stati più aggressivi di noi. Nel secondo tempo siamo entrati meglio in campo e avremmo potuta vincerla ma non sono contento dell’approccio. Per vincere lo Scudetto bisogna approcciare alle partite in modo diverso”.

Troppe assenze e difficoltà? “Abbiamo perso forze, energie e calciatori nei momenti cruciali ma non deve essere un alibi. Ora ci mancano 10 finali per la Serie A e dobbiamo recuperare qualche risultato importante”.

Inter Inzaghi

Inter, Inzaghi: “Non c’è una favorita per lo Scudetto”

Cosa manca all’Inter? “Abbiamo abbassato la nostra media punti ma non sono preoccupato. Ora possiamo allenarci di più e meglio e dobbiamo razionalizzare le nostre forte, cercando anche di capire il motivo di questi risultati non troppo positivi”.

Favoriti per lo Scudetto? “Io penso che sapevamo da dove siamo partiti e abbiamo fatto ricredere tutti e ne siamo orgogliosi. Sappiamo che lì davanti ci sono tante squadre attrezzate e preparate e hanno avuto più tempo di noi per allenarsi. La favorita non c’è, siamo tutti lì in alto che stiamo dando vita ad un campionato entusiasmante”.

Rigore su Belotti? “Valutazione dell’arbitro, non mi va di parlarne”.