Calciomercato Napoli: osservato speciale nella sfida contro il Verona

Quest’oggi al Bentegodi, contro l’Hellas Verona, il Napoli si gioca una fetta sostanziosa della sua stagione, tra la voglia di restare in scia allo Scudetto e la consapevolezza di dover blindare il piazzamento per la prossima edizione della Champions.

Gli occhi del direttore sportivo Cristiano Giuntoli saranno volti anche a un osservato speciale in casa scaligera. Antonin Barak è infatti da tempo un obiettivo del Napoli. ragion per cui anche per lo stesso centrocampista ex Udinese sarà un match dall’assoluto valore.

REGGIO NELL’EMILIA, ITALY – JANUARY 16: Antonin Barak of Hellas Verona celebrates after scoring his team second goal during the Serie A match between US Sassuolo and Hellas Verona FC at Mapei Stadium – Citta’ del Tricolore on January 16, 2022 in Reggio nell’Emilia, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Si guarda ancora in casa Verona

Non è la prima volta che il Napoli guarda in casa Hellas Verona in ottica calciomercato, così come dimostrato dall’affare Rrahmani e dai numerosi calciatori trattati in passato (Kumbulla e Amrabat i calciatori accostati con più forza).

“La bella gioventù che Tony D’Amico, diesse gialloblu, ha scovato in giro e che rimane nei radar di Cristiano Giuntoli”, scrive l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“Il ds partnopeo – si legge – è incantato soprattutto da Antonin Barak. Nell’elenco ci sono anche Tameze e Ilic, ma l’ex Udinese è la primissima scelta. Sarà necessario, però, perdere un po’ di tempo per trattare”.

Francesco Fildi