48′ – Calcio d’angolo di Vergara che prova direttamente la battuta in porta, aiutato dal vento, ma trova una parata di Fantoni a salvare l’Empoli.

47′ – Rimessa laterale di De Marco per Vergara con il sombrero salta due avversari e calcia in porta, palla che termina al lato in calcio d’angolo. Dal corner seguente, Vergara in battuta trova D’Agostino che calcia con il destro, palla di pochissimo alta con la deviazione della difesa.

46′ – Occasione Empoli, azione di Kaczmarski che termina con la palla di poco al lato.

46′ – Iniziato il secondo tempo.

SECONDO TEMPO

45’+ 1′ – Fine primo tempo.

45′ – Concessi 1′ di recupero.

44′- Reazione dell’Empoli, tiro dal limite dell’area con Degli Innocenti, palla di poco al lato.

43′ – GOOOOOOL DEL NAPOLI! Ambrosino scarica all’interno dell’area per Vergara che con il tacco, serve l’inserimento di Coli Saco che di punta col sinistro sorprende il portiere.

41′ – Palla lunga respinta dalla difesa, trova il destro Ambrosino che calcia colpendo una clamorosa traversa.

40′ – Avanza l’Empoli verso la porta con una buona azione salvata da Hysaj che si imbatte sul pallone.

34′ – D’Agostino tenta la giocata in area ma al centro però non c’è nessuno per concludere, palla allontanata dalla difesa dell’Empoli.

31′ – Ancora una buona azione da parte degli azzurrini, ma anche stavolta non c’è nessuno in area per sorprendere il portiere avversario.

25′ – Degli Innocenti calcia la punizione mirando il palo di Idasiak, conclusione terminata al lato.

21′ – Il vento, presente al Piccolo di Cercola, disturba un po’ la direzione del pallone.

20′ – Buona manopola del Napoli con Coli Saco per De Marco che va a fondo sulla sinistra, ma la palla va tra le braccia del portiere.

19′ – D’Ambrosino cerca Vergara che calcia, bravo il portiere ad allontanare.

18′ – Buon calcio d’angolo di Vergara, Coli Saco sventa di testa, palla rimpallata dalla difesa dell’Empoli.

17′ – Tiro dai 35 metri di Di Costanzo, buon fendente con il manino ma la palla al lato.

16′ – Vergara cerca Ambrosino sulla destra, il pallone finisce al centro dell’aria dove però ancora una volta non c’era nessuno.

10′ – Conclusione di Fazzini al limite dell’aria, palla completamente spazzata.

9′ – D’Agostino salta un paio di calciatori a centrocampo e si dirige in porta, calcia ma al centro non c’era nessuno per servire il portiere.

8′ – Fini prosegue sulla fascia sinistra e salta Marchisano passando al centro per Lozza che calcia, ma para Idasiak.

5′ – In questi primi minuti, le squadre al momento si stanno studiando.

1′ – Iniziata la partita allo stadio Piccolo di Cercola.

PRIMO TEMPO

12.15 – Squadre in campo per il riscaldamento.

NAPOLI EMPOLI PRIMAVERA

NAPOLI (3-4-2-1): Idasiak; Barba, Hysaj, Costanzo; Marchisano, Coli Saco, Gioielli, De Marco; Vergara, D’Agostino; Ambrosino.

A disposizione: Rendina, De Luca, Pontillo, Di Dona, Acampa, Flora, Spavone, Toccafondi, Marranzino, Mercurio, Cioffi, Pesce. Allenatore: Frustalupi.

EMPOLI (4-3-2-1): Fantoni; Boli, Pezzola, Evangelisti, Rizza; Kaczmarski, Degli Innocenti, Fini; Baldanzi, Fazzini; Lozza. Allenatore: Buscè.

A disposizione: Fontanelli, Fillippis, Rossi, Magazzu, Guarino, Renzi, Indragoli, Barsi, El Bianche, Peralta, Dragoner.

NAPOLI EMPOLI PRIMAVERA

Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Empoli, 24esima giornata del Campionato Primavera 1. Quello odierno è un vero e proprio spareggio salvezza, visto che entrambe le squadre sono appaiate in classifica a quota 28 punti, con soltanto 1 di vantaggio sul Verona che occupa l’ultimo dei posti che portano ai playout.

Gli azzurrini di mister Frustalupi, che mercoledì recuperano la gara col Pescara, sono reduci dall’immeritata sconfitta di Zingonia contro l’Atalanta per 1-0. Stesso risultato che invece ha permesso all’Empoli di battere la Roma capolista nell’ultimo turno, i ragazzi di Buscé – campioni d’Italia in carica – hanno cambiato marcia nel girone di ritorno e stanno velocemente risalendo la classifica.

Nel Napoli non figurano nella lista dei convocati Mané e Giannini, entrambi alle prese con un infortunio.

Formazioni ufficiali

Dai nostri inviati all’Arena di Cercola: Pasquale Giacometti e Sara Madonna