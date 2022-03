Fallo al 93′ su Idasiak, Napoli Primavera scippato ancora una volta da un errore arbitrale (FOTO&VIDEO)

Enorme rammarico per il Napoli Primavera, che nella sfida valida per la 24esima giornata di campionato contro l’Empoli impatta per 2-2. Il match – quasi uno spareggio per la salvezza – è però stato macchiato da un errore gravissimo che non può essere fatto passare in silenzio.

Napoli-Empoli Primavera, fallo netto su Idasiak al 93′ ma l’arbitro lascia correre

Gli azzurrini erano infatti in vantaggio per 2-1 e conducevano la gara verso l’importante vittoria ai fini della classifica. Al 93′, in pieno recupero, però subiscono il pareggio ad opera di Guarino, lasciando tutti increduli allo stadio di Cercola. Il motivo? Un’evidente carica del calciatore dell’Empoli ai danni del portiere azzurro, Hubert Idasiak.

L’azione è abbastanza facile da leggere: cross dalla destra con palla che spiove sul secondo palo dove Idasiak è in netto vantaggio sull’attaccante avversario. Peccato che Guarino, nel salto, frani sul portiere del Napoli impedendogli la presa con le mani. Addirittura, stringendo il frame delle immagini, si può notare come la rete in realtà non porti la firma di Guarino, ma sia un autogol dello stesso Idasiak che – sbilanciato – schiaffeggia la sfera nella propria porta. Un fallo evidente, ma le proteste azzurre non sono servite a far cambiare idea all’arbitro Mario Perri della sezione di Roma.

Guarino commette fallo su Idasiak al 93′ di Napoli-Empoli Primavera

Napoli ancora penalizzato, non è la prima volta in stagione

Purtroppo non è la prima volta che nel finale gli azzurrini si ritrovano a dover recriminare per una decisione errata del direttore di gara. Anche a Verona, in un altro match decisivo per la corsa alla salvezza, i partenopei furono puniti per un rigore concesso al 97‘ a causa di un presunto fallo di Mané, che però le immagini hanno poi smentito. Chiaro che quello dell’arbitro sia un ruolo complicato, ma a questo punto è lecito chiedere un po’ di attenzione, soprattutto quando le partite entrano in una fase cruciale come avvenuto in Napoli-Empoli.

Da sottolineare, comunque, l’atteggiamento del Napoli che ha accettato serenamente l’errore, che è umano e può capitare a chiunque. Detto ciò, per il finale di stagione ci si augura di non assistere più ad errori così grossolani che possono precludere l’andamento di una stagione.

LE IMMAGINI DEL FALLO SU IDASIAK:

Il clamoroso fallo di #Guarino su #Idasiak al 93' che fa perdere due punti fondamentali al #Napoli #Primavera contro l'Empoli nella corsa alla salvezza. Azzurrini penalizzati e, purtroppo, non è la prima volta. pic.twitter.com/myj78f8NNO — Pasquale Giacometti (@Pasquale89G) March 12, 2022