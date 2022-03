Milan, Pioli sullo Scudetto: “Classifica non veritiera”

Il Milan di Stefano Pioli continua a vincere e si prende la vetta della classifica, in solitaria. I rossoneri si sono piazzati a +5 dall’Inter (2 partite in meno) e a +6 dal Napoli (1 partita in meno) e si candidano alla vittoria dello Scudetto. Al termine della sfida contro l’Empoli, Stefano Pioli ha analizzato la vittoria ai microfoni di Sky Sport.

“Devo dire che è una bella classifica, ma ci sono ancora delle partite da recuperare. Stasera è stata una partita difficile, complicata, che ci porta una vittoria importante. Di Scudetto ne parlerò solo all’ultima giornata”.

Milan Pioli

Milan, Pioli: “Scudetto? C’è anche la Juventus”

Sulla classifica, poi, Stefano Pioli tiene in gioco anche la Juventus, riportando a 4 la lotta per lo Scudetto.

“Sicuramente non firmerei ora per il secondo posto, dobbiamo solo pensare alla prossima gara. La Juventus la tengo dentro al discorso Scudetto, sta dimostrando molto”.