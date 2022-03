Milik ancora a segno con il Marsiglia: che numeri per l’ex attaccante del Napoli

La Conference League entra nel vivo con le gare d’andata degli ottavi di finale. Lo sa bene Arkadiusz Milik, ex attaccante del Napoli, che oggi ha realizzato una doppietta con il suo Marsiglia contro gli svizzeri del Basilea.

La punta polacca mette a segno il primo gol al quarto d’ora di gioco con un pallonetto su calcio di rigore. Al 68′ è di nuovo decisivo nel correggere la traiettoria del pallone in porta dopo la respinta dell’estremo difensore avversario sul tiro di Rongier. Con un palo colpito al 62′, Milik è andato molto vicino ad un’ulteriore marcatura: tripletta sfiorata.

FOTO: Imago – Milik Marsiglia Conference League

L’ex calciatore azzurro sale così a 16 gol in 1700 minuti stagionali col Marsiglia: una rete ogni 107 minuti. In particolare:

5 gol in 17 partite in Ligue 1 ;

; 4 gol in 5 partite in Europa League ;

; 5 gol in 4 partite in Coppa di Francia ;

; 2 gol in 1 partita in Conference League.

Numeri da capogiro che testimoniano lo straordinario stato di forma di Arkadiusz Milik: i terribili infortuni che l’hanno tenuto a lungo lontano dal terreno di gioco ora sono solo un lontano ricordo.