De Maggio si espone: “Osimhen più forte di Vlahovic, vi spiego perché”

Victor Osimhen è sempre uno dei giocatori più discussi nel Napoli. Egli è infatti il giocatore più costoso della storia del club azzurro e da lui i tifosi si aspettano sempre il massimo.

Ma se dal punto di vista dell’impegno sicuramente nulla gli può essere rimproverato, molti tifosi non si si ritengono soddisfatti del rendimento del centravanti. Altri, invece, denotano come egli sia troppo spesso poco supportato dal resto della squadra.

È intervenuto in questa discussione anche Valter De Maggio, durante la trasmissione da lui condotta Radio Goal, in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli.

Foto: Getty Images- Osimhen sfida Kalulu

Il giornalista si è detto assolutamente contrariato rispetto alle continue critiche che l’attaccante nigeriano riceve nell’ambiente napoletano e ci ha tenuto così a rimarcare quanto per lui Osimhen sia un giocatore di assoluto valore. Di seguito quanto riportato dalla nostra redazione:

“Me lo auguro, ma non credo Osimhen resti molto tempo al Napoli. Per me è il più forte attaccante della Serie A, anche più di Vlahovic che è rimasto in Italia. Invece non credo Osimhen ci resti troppo. Per me è l’attaccante più forte in circolazione, dopo Mbappè e Haaland“.