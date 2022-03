Le ultime da Castel Volturno: notizia su Tuanzebe e Malcuit

Continua ad allenarsi il Napoli in vista della trasferta contro l’Hellas Verona di domenica.

Questa gara sarà uno snodo fondamentale della stagione per il momento in cui arriva: gli azzurri vengono infatti dalla brutta sconfitta al Maradona contro il Milan e dovranno dimostrare una reazione fin da subito a livello mentale.

FOTO: SSC Napoli – Tuanzebe

Sul sito della SSC Napoli, è stato pubblicato il report dell’allenamento di oggi. Il gruppo, dopo una prima fase di torello e lavoro tattico, ha svolto partita a campo ridotto.

Non ci sono grosse novità riguardo gli ultimi giocatori infortunati: Tuanzebe ha infatti svolto allenamento personalizzato in campo, solo lavoro in palestra invece per Malcuit.