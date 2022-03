Juventus in lotta per lo scudetto? Chiellini non ha dubbi

Il difensore della Juventus e della Nazionale Italiana, Giorgio Chiellini, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport. L’occasione è stata utile per parlare della lotta scudetto in Serie A. Ecco quanto evidenziato:

FOTO: Getty – Juventus

“Juventus in corsa per lo scudetto? Bisogna essere realisti e pensare di partita in partita. Mancano ancora tante gare dove può succedere di tutto. Dopo i pareggi con Atalanta e Torino sembrava una catastrofe, ora dopo due vittorie si torna a parlare di scudetto. Ci vuole equilibrio, ha ragione Allegri quando lo dice, e penso che questa sia una grande dote del mister”.