Italia-Macedonia del Nord, capienza al 100% al Barbera? La richiesta di Gravina

Novità in vista dei play-off di qualificazione ai Mondiali 2022. Gabriele Gravina, presidente della FIGC, avrebbe inviato una lettera al ministro della salute, Roberto Speranza, per chiedere che la capienza dello stadio Renzo Barbera, che ospiterà la gara tra Italia e Macedonia del Nord, venga ampliata dal 75% al 100%.

FOTO: Imago – Nazionale Italiana Mondiali 2022

La capienza attualmente consentita è infatti del 75% e i biglietti per il primo turno dei playoff, in programma il 24 marzo contro la Macedonia del Nord, sono andati esauriti in poche ore. Lo riporta Ansa.

“Il 100% della capienza al Barbera per Italia-Macedonia del Nord? Sono particolarmente ottimista, credo che l’autorità di Governo sarà particolarmente disponibile nel concedere la possibilità di avere il tutto esaurito“. Si era espresso così appena qualche giorno fa il presidente dlla FIGC, Gabriele Gravina, ai microfoni di Gr Parlamento: “Palermo merita davvero questa cornice di pubblico e questo riconoscimento a un entusiasmo che l’intera città sta mostrando verso la nostra Nazionale”.