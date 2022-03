Europa League, risultato a sorpresa del Barcellona contro il Galatasaray!

Terminano le gare d’andata degli ottavi di finale di UEFA Europa League. Contro ogni pronostico il Barcellona impatta 0 a 0 in casa contro il Galatasaray, che in campionato è dodicesimo in classifica e vive un momento di stagione molto difficile.

FOTO: Imago – Barcellona Galatasaray Europa League

Il Barcellona, squadra che ha eliminato il Napoli agli spareggi di questa edizione di Europa League, dovrà quindi giocarsi le proprie chanches qualificazione in Turchia, notoriamente patria di stadi particolarmente “infuocati”.

L’Atalanta, invece, si è aggiudicata il primo round degli ottavi battendo 3-2 il Leverkusen al Gewiss Stadium. Sfida ricca di gol tra due squadre offensive, ma subito in salita per i nerazzurri per la rete di Aranguiz.

La rimonta dell’Atalanta passa per i piedi di Malinovskyi (23′) e Muriel (25′ e 49′) protagonisti nei tre gol che ribaltano il risultato. Il Bayer accorcia con Diaby, ma non basta per pareggiare i conti.