Lozano: il Napoli fa il prezzo, può andare via in un caso

Hirving Lozano scalpita per tornare protagonista in questo finale di stagione in cui il Napoli è chiamato a una prova di forza importante per rispondere ai propri sogni e alle proprie ambizioni.

Il messicano è ormai totalmente arruolabile dopo i problemi patiti alla spalla e non è escluso che possa partire da titolare già domenica contro l’Hellas Verona.

Non è incedibile: spunta il prezzo

Nonostante l’investimento importante che è servito agli azzurri per assicurarsi Lozano dal PSV Eindhoven, il calciatore – fa sapere l’edizione odierna de Il Mattino – non è ritenuto intoccabile in caso di un’offerta irrinunciabile.

Lozano Napoli (Getty Images)

A tal proposito, il Napoli ne fa una valutazione di base sui 45 milioni di euro. Nel caso in cui dovesse arrivare una proposta in questi termini, gli azzurri sono pronti anche a lasciarlo andar via. Il numero 11 partenopeo è ambito in particolar modo dalla Spagna, destinazione eventuale per cui lo stesso calciatore non ha nascosto, anche pubblicamente, il suo gradimento.

Sarà dunque il mercato a decidere le sorti di Lozano, che spera di lasciare finalmente il segno a partire da subito.

Francesco Fildi