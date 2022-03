A Castel Volturno è già il momento di lasciarsi alle spalle delusione di domenica contro il Milan. Il Napoli nel prossimo turno di campionato sarà impegnato al Bentegodi contro l’Hellas Verona, match di vitale importanza per capire se gli azzurri possono ancora da considerarsi all’interno della lotta Scudetto e per tenersi a distanza di sicurezza per la Champions.

Il tecnico Luciano Spalletti medita su alcune scelte a sorpresa, alla luce di quello che è stato il rendimento di alcuni azzurri nel match contro i rossoneri.

Possibili due esclusioni eccellenti

Subentrati già nel corso della sfida contro il Milan, Frank Zambo Anguissa e Hirving Lozano sono pronti a ritagliarsi un ruolo da protagonista in questi ultimi dieci impegni del Napoli in campionato. I due hanno smaltito i problemi fisici e sono arruolabili a tutti gli effetti già a partire da domenica, occasione in cui non è esclusa nemmeno la titolarità.

“La sensazione è che Fabian possa fare spazio ad Anguissa a Verona, e uno tra Politano e Insigne a Lozano”, scrive quest’oggi Il Mattino.

NAPLES, ITALY – OCTOBER 28: Lorenzo Insigne, Matteo Politano, Dries Mertens, Fabian and Giovanni Di Lorenzo of SSC Napoli celebrate their side’s victory after the Serie A match between SSC Napoli and Bologna FC at Stadio Diego Armando Maradona on October 28, 2021 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

“I due nella breve amichevole con gli azzurrini di lunedì mattina hanno dimostrato di non avere ulteriori intoppi legati ai rispettivi accidenti: Spalletti li ha visti all’opera e la risposta è stata confortante”.

Francesco Fildi