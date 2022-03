In attesa di definire l’operazione con il Getafe per Mathias Olivera, il Napoli mette nel mirino in vista della prossima sessione di calciomercato anche un difensore centrale, dando per scontata la mancata conferma di Axel Tuanzebe. L’inglese, in prestito dal Manchester United, non ha finora convinto il club azzurro anche a causa dei numerosi problemi fisici che ne stanno condizionando la sua esperienza nel campionato italiano.

Per questo, il club partenopeo monitora anche la possibilità di rinforzarsi in difesa, con un calciatore che possa affiancare il più che confermato Juan Jesus nella rosa delle alternative a Koulibaly e Rrahmani.

Piacciono Bednarek e Salisu

Tra i nomi tenuti in considerazione in quel di Castel Volturno, ne spiccano due in particolare, entrambi proveniente dal Southampton: Jan Bednarek e Mohammed Salisu.

SOUTHAMPTON, ENGLAND – FEBRUARY 25: Oriol Romeu of Southampton celebrates with teammates Mohammed Salisu (L) and Jan Bednarek (R) after scoring their team’s second goal during the Premier League match between Southampton and Norwich City at St Mary’s Stadium on February 25, 2022 in Southampton, England. (Photo by Mike Hewitt/Getty Images)

Il polacco non piace soltanto perché è alto un metro e novanta ma soprattutto per la leggerezza con cui si porta già appresso, a 26 anni, 37 presenza con la Nazionale polacca e altre 148 con il club inglese. Ancora più giovane, invece, Salisu (23 anni), che riesce anche a giocare largo a sinistra all’occorrenza.

La sensazione è che il Napoli stia valutando profili giovani e che, soprattutto, possano ricoprire più ruoli in difesa. A riportarlo è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

Francesco Fildi