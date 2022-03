Piaceva al Napoli, Emerson Palmieri torna di moda? Le sue parole

Emerson Palmieri può diventare ancora una volta il tormentone del calciomercato estivo. Il terzino italo-brasiliano è, attualmente, in forza al Lione ma in prestito dal Chelsea.

Al termine della stagione potrebbe far ritorno a Londra ma per restarci solo per poco tempo, in quanto non è considerato da Tuchel come una freccia da tenere nel suo arco.

Emerson Palmieri (Getty Images)

Futuro Emerson Palmieri: parla il difensore

Emerson Palmieri non è certo sul suo futuro. Ai microfoni di “So Foot” ha parlato del momento attuale e delle scelte della prossima stagione.

“È difficile dire qualcosa su questo tema, anche perché non ho nuove informazioni a riguardo. Sono felice di fare bene il mio lavoro qui, vedremo a fine stagione”.