Verona-Napoli, biglietti per il settore ospiti già in vendita: costo e informazioni

Dopo la brutta sconfitta contro il Milan, il Napoli tornerà in campo domenica 13 marzo per la gara in trasferta contro l’Hellas Verona. Questa gara si preannuncia piuttosto delicata: gli azzurri dovranno subito dimostrare di aver assorbito la mazzata della sconfitta contro il Milan e proseguire il suo cammino in campionato con una vittoria.

Foto: Getty Images- Victor Osimhen sfida Koray Gunter

L’Hellas Verona però è una squadra di valore e, di certo, non facile da battere. Gli scaligeri stanno effettuando un campionato molto positivo e si trovano attualmente al nono posto in classifica in Serie A, a cinque punti di distacco dal settimo posto che varrebbe la qualificazione alla Conference League. Il match d’andata allo stadio Maradona fra le due squadre finì 1-1.

Come comunicato dalla SSC Napoli, si è già aperta la vendita dei biglietti per il settore ospiti dello Stadio Bentegodi di Verona per la gara di domenica. Il costo del tagliando è di 25 euro e la vendita terminerà sabato alle ore 19.00.