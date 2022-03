Rigore su Osimhen contro il Milan, Auriemma furioso: “Marelli ha detto cose assurde”

Finisce con la vittoria del Milan per 1-0 la gara dello Stadio Diego Armando Maradona fra Napoli e Milan. Questa gara rappresentava un importantissimo match scudetto e permette ai rossoneri di issarsi in vetta alla classifica.

La partita è stata accesa fin da subito, con l’arbitro Orsato che già nel primo tempo si è trovato costretto a decidere relativamente a due rigori reclamati dalle due squadre: la prima protesta è stata del Milan per un contatto fra Bennacer e Koulibaly, mentre la seconda è stata del Napoli per un pestone di Tomori ai danni di Osimhen.

A fine partita, l’opinionista arbitrale di Dazn Luca Marelli ha però promosso l’arbitraggio di Orsato, affermando che in entrambe le occasioni la scelta di lasciare correre è stata giusta.

Tomori Osimhen

Nel corso della trasmissione Si gonfia la rete, in onda sulle frequenze di Radio Marte, il giornalista napoletano Raffaele Auriemma si è sfogato attaccando sia le scelte di Orsato ma anche il commento indulgente di Marelli nei suoi confronti. Di seguito quanto riportato dalla nostra redazione:

“Le proteste del Milan dopo il rigore non assegnato su Bennacer hanno permesso all’arbitro di trovare un appiglio per non dare il rigore su Osimhen, ha detto esplicitamente dopo l’episodio che era “come quello di prima“. Questa equiparazione è assurda, così come fatta alcuni opinionisti arbitrali. Marelli a volte dice certe cose che davvero non capisco chi glie le manda a dire: mettere l’episodio di Koulibaly che si sposta dinanzi a Bennacer con quello di Tomori che scalcia Osimhen è assurdo. Sembra quasi che qualcuno gli dica di andare in TV e dire certe cose.”.