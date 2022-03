L’attacco a Insigne: “Ha un problema, sarebbe giusto dare spazio a chi sta meglio”

C’è grande amarezza in casa Napoli in seguito alla sconfitta contro il Milan. La gara contro i rossoneri era davvero tanto attesa e i tifosi azzurri sognavano una vittoria utile a rilanciare ulteriormente le loro ambizioni scudetto. La squadra di Spalletti si è rivelata non all’altezza di una partita così importante e tanti sono gli uomini chiave che hanno deluso.

Su tutti, delude la prestazione di Lorenzo Insigne: si aspettava che il capitano regalasse una prestazione orgogliosa, da cui lasciasse traspirare tutta la sua voglia di sollevare lo scudetto prima del suo addio direzione Toronto previsto per quest’estate.

Lorenzo Insigne (Napoli-Milan)

Auriemma: “Insigne non è in condizione”

Nel corso della trasmissione Si gonfia la rete, in onda su Radio Marte, il giornalista e conduttore Raffaele Auriemma ha detto la sua sulla prova deludente di Insigne, guardandola sotto un’ulteriore punto di vista. Di seguito quanto riportato dalla nostra redazione:

“Io credo che Insigne davvero voglia lasciare Napoli con lo scudetto ma non sta dando più quello che vorrebbe dare. Non è in condizione nemmeno di giocare una partita intera. A questo punto, sarebbe più giusto dare spazio a chi sta meglio. Fare giocare di più Elmas, Lozano e Ounas, anche per capire se sono da Napoli per il prossimo anno“.