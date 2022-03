Il Bari vince all’ultimo minuto, Aurelio De Laurentiis si emoziona: la rivelazione

Sembra essere davvero l’anno buono per il Bari di De Laurentiis per raggiungere finalmente la tanto cercata promozione in Serie B. Questo è stato l’obiettivo principale della dirigenza fin dal cambio di proprietà avvenuto nel 2018 ma non è stato mai raggiunto.

Quest’anno i pugliesi si ritrovano al primo posto in classifica nel girone C della Serie C (unica posizione utile alla posizione diretta), con 4 punti di vantaggio sul Catanzaro secondo in classifica e, tra l’altro, prossima avversaria dei biancorossi. Il distacco è aumentato a 4 punti proprio in questa giornata, dove il Bari ha sfruttato lo scivolone dei calabresi sul campo del Monopoli con la vittoria all’ultimo minuto contro la Virtus Francavilla.

Per raccontare l’ultimo periodo in casa Bari è intervenuto a RadioBari il presidente Luigi De Laurentiis. Il figlio di Aurelio De Laurentiis, è stato incaricato dal padre fin dall’inizio di occuparsi lui in prima linea della squadra pugliese. Di seguito quanto riportato dalla nostra redazione:

De Laurentiis Bari (Imago)

Il Bari vince all’ultimo: l’emozione dei De Laurentiis

“Al gol di Citro contro la Virtus Francavilla ho perso la voce. È stato bello avere la mia famiglia affianco, mio padre Aurelio si è emozionato. È sembrata una situazione da cinema: i gol al novantesimo, per un produttore cinematografico, equivalgono alla battuta comica che fa scattare un boato in sala”.

“Io e il ds Polito per un anno intero ci siamo sentiti ogni giorno, facciamo un lavoro attento e difficile. Un gol del genere è premiante per chi mette tanta fede e onesta intellettuale nel lavoro. La partita di Catanzaro è un crocevia importantissimo. Il mio primo pensiero dopo la vittoria di domenica è stato al prossimo allenamento dei ragazzi, voglio che siano tutti sul pezzo. La poca affluenza allo stadio non me la spiego”.