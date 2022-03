Crisi finanziaria dei club, l’idea della FIGC sulla Superlega

Non sono ancora chiari quali contorni avrà il nuovo progetto della Superlega: si sa solo che questo progetto non è morto ma è anzi pronto a tornare nei prossimi giorni in una veste, a quanto pare, leggermente diversa.

Gli organi del calcio seguono gli sviluppi di questa vicenda con grande preoccupazione: già l’anno scorso la loro risposta al progetto Superlega è stata durissima e non sembra siano disposti a fare passi indietro nemmeno stavolta.

Foto: Insidefoto- Gabriele Gravina

Ai tanti attacchi all’idea della Superlega si unisce anche il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina, il quale è intervenuto a La politica nel pallone su Rai Gr Parlamento esprimendosi anche lui in modo molto duro nei confronti di questo progetto. Di seguito quanto riportato:

“Tutto il mondo del calcio sta soffrendo. Sotto il profilo economico-finanziario abbiamo problemi serissimi e qualcuno pensa che la Superlega sia la soluzione, invece è la risposta peggiore”.

“Il problema reale del calcio non è la mancanza di risorse finanziarie, ma l’utilizzo delle stesse. Bisogna valorizzare il brand, cercare nuovi progetti e invece si sceglie la strada più breve, andando a caccia di nuove risorse che potrebbero addirittura segnare il fallimento del calcio, perché in realtà vanno messi sotto controllo i costi di gestione. Faccio un appello al buon senso di accantonare questa idea fallimentare, inutile e dannosa, concentrandosi invece per dare un contributo al calcio sotto altri profili”.