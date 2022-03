NAPOLI MILAN PRIMAVERA

8′ – Occasione per il Napoli: su un cross dalla destra, contatto dubbio su D’Agostino che cade in area di rigore. Per l’arbitro non c’è nulla.

5′ – GOOOOOOOOL PER IL NAPOLI!!! VERGARAAAA! 1-0! Rimessa laterale per il Napoli, Vergara approfitta di una disattenzione della difesa e mette la palla in rete! Azzurri in vantaggio!

1′ – Inizia la partita.

PRIMO TEMPO

Come anticipato, allo Stadio Piccolo di Cercola sono presenti gli ultras per sostenere gli azzurrini.

Ore 10.15 – Squadre in campo per il riscaldamento.

NAPOLI MILAN PRIMAVERA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (3-5-2): Idasiak; Barba, Hysaj, Costanzo; Marchisano, Vergara, Coli Saco, Spavone, Giannini; D’Agostino, Ambrosino.

A disposizione: Boffelli, Rendina, Manè, De Luca, Pontillo, De Marco, Acampa, Flora, Gioielli, Marranzino, Toccafondi, Cioffi, Mercurio, Pesce. Allenatore: Frustalupi.

MILAN (4-3-3): Pseftis; Coubis, Stanga, Bosisio, Bozzolan; Gala, Eletu, Bozzolan; Chaka Traorè, Nasti, Capone.

A disposizione: Desplanches, Barttoccioni, Oberatin, Nsiala, El Hilali, Camara, Foglio, Omoregbe, Bjorklund, Rossi, Alesi, Joof Roback. Allenatore: Giunti.

Napoli-Milan Primavera

Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Milan, match valido per la 22esima giornata del Campionato Primavera 1. Gli azzurrini di mister Nicolò Frustalupi sono reduci da ben 5 sconfitte consecutive – l’ultima contro la Fiorentina – e, con 25 punti in classifica, ora hanno solo due punti di vantaggio sulla zona playout: ecco perché fare punti sarebbe fondamentale. La squadra di mister Federico Giunti nelle ultime 5 giornate ha portato a casa 3 successi e 2 sconfitte (nelle ultime due gare contro Roma e Atalanta), ma il trend dei rossoneri è in netto rialzo: con 30 punti in graduatoria guardano con ottimismo alla zona playoff.

Torna nella lista dei convocati Daniel Hysaj, che contro la Fiorentina ha scontato la giornata di squalifica. La gara avrà inizio alle ore 10.45.

Dai nostri inviati all’Arena di Cercola: Pasquale Giacometti, Nicolas Iannone e Giuseppe Annarumma