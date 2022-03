Pioli in conferenza: “Ho visto un Milan assatanato. Scudetto? Il problema è il calendario”

Al termine di Napoli–Milan, Stefano Pioli ha analizzato la vittoria dei suoi in conferenza stampa. Il tecnico rossonero si è detto estremamente soddisfatto dello spirito di squadra e della grande prova di questa sera.

“Questa vittoria ha un sapore positivo perché abbiamo battuto una grande squadra. Parlare di Scudetto, ora, mi sembra prematuro perché mancano troppe partite. Mi dispiace che la classifica non sia ancora quella reale perché mancano ancora dei recuperi. Secondo me sarebbe più corretto avere tutti le stesse partite a questo punto del campionato”.

Quanto pesa questa vittoria? “La squadra dovrà essere molto brava a capire che ogni partita sarà un crocevia molto importante. Se vogliamo evitare cali di tensione dobbiamo dimostrare di aver imparato anche dai nostri errori”.

Milan Pioli conferenza

Pioli: “Milan assatanato, felice per i ragazzi”

Cambio di ruoli? “I miei giocatori sono spettacolari perché accolgono sempre al meglio le mie richieste. Prepariamo le partite in base alle nostre qualità e agli avversari e non è mai un problema inverire i ruoli di qualcuno. Devo fare i complimenti ai ragazzi per aver raggiunto una maturità tecnico-tattica che mi permette di divertirmi a cambiargli ruoli”.

Emozionato? “Felice sicuramente, per i calciatori e per i tifosi. Ma sono anche molto concentrato perché ci sono ancora 30 punti a disposizione che sono tantissimi. Mi è piaciuto il lavoro svolto senza palla, abbiamo corso come degli assatanati per recuperare tutti i palloni”.