Spalletti si riguarda: “Milan pericoloso, fanno una cosa che facciamo anche noi”

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Milan, valida per la 28ª giornata di Serie A. Tra i vari temi affrontati, si è parlato anche di come i rossoneri potranno mettere in difficoltà Osimhen e compagni. Di seguito quanto evidenziato:

“Oltre alle giocate, all’intuito, al talento e al pallone, c’è bisogno di riempire la partita con più impatto fisico. Dobbiamo riempirla di noi stessi. Il Milan è una squadra forte, ha caratteristiche simili alle nostre. Dobbiamo fare attenzione all’uscita corta alternata all’uscita lunga“.

FOTO: Imago – Spalletti Pioli

Spalletti: “Il Milan gioca come noi”

“Portano palla al portiere e poi lui stesso va a cercare la profondità sugli attaccanti e ti ribalta l’azione. Ed è come quello che facciamo noi con Osimhen. Dobbiamo saper usare quest’arma e alternare le qualità di cui il calcio moderno ormai è pieno. Non basta più essere ordinati e stretti, ogni tanto bisogna sapersi allungare e aprire, andando a fare gli 1vs1 in campo aperto”.