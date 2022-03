Sconfitta con il Napoli, Sarri ancora sbotta: “Inammissibile sia successo”

L’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport al termine della vittoria dei bianconcelesti per 0-3 ai danni del Cagliari. L’occasione è stata utile per tornare sulla sconfitta subita nei minuti finali del match contro il Napoli della scorsa settimana. Ecco quanto evidenziato:

FOTO: Getty – Gol Fabian Ruiz Lazio Napoli

“Contro il Napoli non è possibile subire gol dopo aver trovato il pareggio nei minuti finali“, fa così trasparire tutta la sua amarezza Sarri.

Dopodiché in studio gli chiedono se quest’anno ci tiene a fare più gol delle altre squadre in Serie A come successo nel secondo anno al Napoli. “Ci tengo a non subire troppi gol piuttosto che a farne più di tutti“. E poi chiosa: “Ribadisco che è inammissibile perdere la sfida contro il Napoli subendo quel gol al 94′ con la difesa non schierata“. Segnale di quanto il K.O. dell’Olimpico bruci ancora tanto.