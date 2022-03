Entusiasmo in attesa di Napoli-Milan, tantissimi tifosi all’hotel Caracciolo: cori per Mertens! (FOTO)

AGGIORNAMENTO ORE 19.50 – Arrivano man mano anche tutti gli altri calciatori, tra cui Insigne. C’è anche il mister Luciano Spalletti acclamatissimo dai tifosi. Un bambino è riuscito anche ad avvicinarsi e a strappare un selfie con l’allenatore azzurro.

AGGIORNAMENTO ORE 19.40 – Iniziano ad arrivare i calciatori all’hotel Caracciolo. Il primo in assoluto è stato Giovanni Di Lorenzo, a seguire lo staff di Spalletti e poi altri calciatori come Anguissa, Petagna e Lozano. Cori anche per Mertens arrivato al termine di questo gruppo.

ORE 19.15 – Cresce sempre di più l’attesa per il match che vale un pezzo di scudetto tra Napoli e Milan che si disputerà domani allo stadio Maradona. Sono tanti i tifosi azzurri che hanno deciso di accompagnare la vigilia della squadra di mister Spalletti.

All’esterno dell’Hotel Caracciolo, sede del ritiro prepartita dei partenopei, si stanno radunando tantissimi supporters che hanno voglia di incitare la squadra. Il Napoli dovrebbe arrivare a breve, ma intanto un centinaio di tifosi sono già in attesa all’esterno della struttura.

Dal nostro inviato: Achille Strombetta