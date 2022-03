Napoli-Milan: c’è l’annuncio di Spalletti su Lozano!

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Milan, valida per la 28ª giornata di Serie A. Tra i vari temi affrontati, si è parlato anche delle condizioni fisiche di Hirving Lozano, costretto ai box dall’inizio di febbraio per un infortunio. Di seguito quanto evidenziato:

FOTO: Imago – Lozano Napoli Spalletti

Infortunati? “Abbiamo recuperato dei calciatori: Lozano ci sarà e Lobotka si è allenato bene tutta la settimana”.

L’attaccante messicano è tornato a disposizione dopo il brutto infortunio alla spalla capitatogli durante la gara con il “suo” Messico.