Spalletti carica Napoli: “Nessuno motivato come noi! Abbiamo un’arma in più”

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Milan, valida per la 28ª giornata di Serie A. Tra i vari temi affrontati, si è parlato anche delle sensazione del mister di Certaldo in occasione del big match di domani sera. Di seguito quanto evidenziato:

“Sensazioni? Le mie sono buone. Gli altri non possono essere più motivati di noi. Stiamo mettendo su una bella storia, tutti inisieme e includo anche il pubblico. Ci stanno caratterizzando nel nostro essere napoletani. Penso che insieme a loro ci sia anche il nome, lo stadio e la benedizione di Maradona che ci fa diventare più forti. Con il nostro pubblico al nostro fianco ci sentiamo bene”.

“Non devo essere bravo io, lo devono essere quelli che vengono al campo e non cambiano obiettivi e atteggiamenti qualsiasi cosa sia successa. Loro sono dei professionisti che fanno tutto e anche se qualcosa va male hanno qualcosa che gli brucia dentro. Come il Vesuvio e il nostro pubblico”.