Oggi al Napoli, svelato il retroscena: lo volevano Barcellona e Inter

Martin Petras, membro dell’entourage di Marek Hamsik, ha rilasciato un’intervista nel corso di “Radio Goal’ su Radio Kiss Kiss Napoli. Tra i temi trattati c’è stato anche un passaggio su Stanislav Lobotka, di cui è stato raccontato un particolare retroscena. Ecco quanto evidenziato:

FOTO: Getty – Lobotka Napoli

“Nessun giocatore è indispensabile, però conoscevo le qualità di Lobotka. Già i primi anni al Celta Vigo fece benissimo e fu corteggiato da Barcellona e Inter. Sappiamo che Napoli è un ambiente un po’ particolare e ci voleva tempo. Sicuramente Marek come altri amici storici lo hanno tirato su quando non giocava.

Poi è stato merito suo, perché ha qualità e caratteristiche da regista che hanno pochi giocatori. Sono contento per lui e per Spalletti che ha trovato un giocatore fondamentale per il suo gioco“.